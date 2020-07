Stagione Concertistica Internazionale Melodica: ecco quando

Appuntamenti

Ragusa - I concerti, con ingresso al pubblico alle ore 20:30 e inizio concerto alle ore 21:00 , si terranno presso il viale Centrale dei Giardini Iblei - Ragusa Ibla. Il concerto di Venerdì 24 Luglio intitolato “Serenate e Divertimenti” vedrà protagonista il Quartetto d’archi “Kairòs” formato da Antonio De Simone , Paola Tabacco (violino) Vincenzo Sequenzia (viola) e Antonio Di Credico (violoncello) che proporranno un programma dedicato a famose opere dal periodo classico al moderno, con le celebri Serenate e divertimenti di Mozart e tanto altro ancora. Il quartetto Kairòs nasce recentemente dalla passione per la musica da camera che da sempre accomuna i componenti.Quasi tutti professori d'orchestra del teatro Massimo Bellini di Catania, hanno alle spalle importanti percorsi di formazione individuale e cameristica, avendo studiato con docenti di spessore Internazionale e collaborato in numerose occasioni con artisti di grande fama. Viene invitato ad esibirsi in vari eventi artistici e culturali ricevendo notevole apprezzamento. L'ispirazione del nome del quartetto nasce studiando Mozart nelle cui composizioni l'ingresso delle varie parti va compiuto "tempestivamente" senza ritardo, né esitazione. Ed è alla ricerca del Kairos, come un momento nel quale "qualcosa" di speciale accade, che il quartetto vive ogni concerto. Ingresso ad ogni concerto 10 euro.Gli abbonati alla 25^ Stagione Melodica potranno ovviamente entrare gratuitamente, ma a causa delle restrizioni per l’emergenza covid è obbligatoria la prenotazione da effettuare telefonicamente al numero 3669790999 entro le ore 13:00 dello stesso giorno del concerto. Si prega di venire con la mascherina e di arrivare in anticipo per entrare con le regole di distanziamento.