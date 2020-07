Appuntamenti

Modica Summer 2020: ecco tutte le date e gli eventi in programma Modica Summer 2020: ecco tutte le date e gli eventi in programma

Modica - Decine di spettacoli differenti divisi tra Modica, Marina e Frigintini. E’ stato pubblicato ufficialmente il cartellone completo di eventi Modica Summer Fest 2020 che comprende musica, cabaret, cinema, teatro e cultura. Il tutto rigorosamente gratuito per una precisa scelta dell’Amministrazione Comunale che prosegue nella sua politica di portare l’intrattenimento alla portata di tutti. Un compito, questo, reso più agevole quest’anno grazie ad un sostanzioso contributo pari all’80% da parte della Regione Sicilia. Marina di Modica, come è logico che sia, è la location con la maggior parte di eventi in programma. Tantissima la musica a cominciare dal 22 luglio con Magical Dreams Disney Canta per rivivere vecchi e nuovi cartoni targati Disney.Il 31 luglio il live della cantautrice nostrana Serena Agosta, il 2 agosto il “Concerto ritrovato” di Fabrizio De Andrè. Il 4 agosto i Saint and the Blue Belts, il 5 sarà la volta del rock n’ roll degli Strike. 11 agosto appuntamento con i Guisar, il 12 la Beat Generation verrà spiegata in “All or nothing”. Il 13 agosto sarà la volta di Mario Incudine, una delle voci più importanti della nostra terra siciliana e il 16 toccherà invece a Giovanni Caccamo cantare per la sua gente. Il 23 agosto Alex e Chiara Provvidenza, il 29 Davide Di Rosolini. Ci sono poi le fantastiche cover band che faranno rivivere le canzoni dei loro ispiratori più famosi. Il 28 luglio ci saranno le canzoni di Riccardo Cocciante, il 7 agosto la cover dei Pink Floyd, il 9 agosto “Gli Anni”, cover degli 883, il 15 agosto la “Liverpool Band” che canterà le canzoni dei Beatles, il 22 i “Rimmel” interpretano De Gregori. Per i più giovani appuntamento da non perdere il 6 agosto con uno dei cantanti del momento, Random.Per il cabaret il 24 luglio in Piazza Mediterraneo Litterio e Salvo La Rosa nel loro show “Di nuovo Insieme”. Il 26 sarà il turno dei Falsi D’Autore, l’8 agosto I Respinti (Made in Sud), il 17 agosto Pipitonella e il 21 Matranga e Minafò. La novità di quest’anno è il Drive In che ha già iniziato la sua programmazione. Nel parcheggio dell’Oasi dei Re altri 5 appuntamenti da non perdere per vedere grandi film del passato come si faceva negli anni 50. Il 23 luglio l’intramontabile Dirty Dancing, il 30 il capolavoro premio oscar Nuovo Cinema Paradiso, il 5 agosto Il Traditore, la storia del pentito Buscetta. Il 13 agosto l’immortale Scarface, il 20 agosto un altro premio oscar italiano, La Grande Bellezza, si chiude il 27 con il classico Pulp Fiction. Spazio anche allo sport di stagione con quattro appuntamenti targati Circolo Velico che prevedono barcolata, kayak e subacquea e al tennis con corsi di tennis gratuiti per bambini dai 6 ai 14 anni. Ci sono poi gli appuntamenti fissi come il Cinestate all’Auditorium, la lettura di libri per bambini e ragazzi, i balli di gruppo Una Rotonda sul Mare e il live broadcasting di RTM ogni giorno da Piazza Mediterraneo. Per chi preferisce la Città, sono tanti anche gli eventi previsti a Modica. Il cartellone musicale prevede tantissimi appuntamenti dall’alto valore culturale come Partita per Clavicembalo il 12 agosto, El Violin de Oro il 17 agosto, il 21 il Sestetto Boccherini, Mozart e Beethoven il 25 agosto.Il primo agosto Hear of Gold Acoustic, giorno 8 agosto Federica Formica canta sulla scalinata di S.Pietro canti della tradizione siciliana reinterpretati in chiave moderna, il 21 agosto I Miti della Musica, il 5 settembre i Roomors, il 12 Heart of gold e infine il 20 settembre spettacolo musicale jazz. Il grande schermo a Modica sarà presso il chiostro di Palazzo S.Domenico dove gratuitamente si potrà assistere il 19 luglio al Traditore di Marco Bellocchio, il 2 agosto Forrest Gump, il 23 agosto Anni Difficili il film girato interamente a Modica nel primo dopoguerra. Molto ricco il programma del teatro diviso tra l’anfiteatro di S.Giuseppe u Timpuni e S.Maria del Gesù. Il 18 luglio Pippo Pattavina porta in scena Amori di Sicilia. A S.Maria in scena “Mi chiamo Maris e vengo dal mare”. Il 19 luglio L’Amore che uccide, presentazione del libro di Mariacarmela Torchi, mentre il 24 luglio in scena La Donna a tre Punte. Il 30 luglio Tempesta dall’Eneide di Virgilio.Il 6 agosto Infiniti Mondi. L’11 agosto Andrea Tidona e i Cunti re viddani, il 13 Enrico Lo Verso in “Uno, nessuno e centomila”, il 20 agosto Viaggio attraverso i dialetti. Per quanto riguarda gli eventi permanenti tutti i venerdi nella piazzetta Clemente Grimaldi “Ti cuntu ncuntu”, dall’11 luglio al 18 agosto ex Convento del Carmine la mostra del maestro Fratantonio, tutti i sabati e le domeniche tour guidati del centro storico e di Modica Alta. A Frigintini in Piazza Ottaviano il 18 luglio il cinema di Ficarra e Picone con Nati Stanchi, il 25 luglio balli di gruppo con Dino Migliorisi, il primo di Agosto Baaria, l’8 agosto il cabaret di Piero Pisana, il 16 agosto spettacolo di Pipitonella. Il 22 agosto serata live con i Guisar, il 29 agosto balli di gruppo con Dino Migliorisi.