Salute e benessere

Prima trombolisi in ospedale a Ragusa su una paziente 92enne con ictus ischemico

Ragusa, 18 luglio 2020 – Non è passato neanche un mese dalla prima trombolisi praticata all’ospedale Maggiore di Modica e anche al Giovanni Paolo II di Ragusa si scrive un’altra pagina storica per l’Asp di Ragusa: effettuata la prima trombolisi su una paziente di 92 anni. La signora ragusana è arrivata al Pronto Soccorso dell’ospedale ragusano a seguito di un ictus ischemico. Immediatamente, è scattata la procedura messa in atto dall’Azienda sanitaria, per il trattamento dell’Ictus: la trombolisi. Il trattamento trombolitico ha avuto l’effetto sperato grazie al personale intervenuto: le neurologhe Paola Santalucia e Jole Bongiorno; i medici del Pronto Soccorso, guidati dal dott. Giovanni Noto e i Radiologi di Ragusa con a capo il dott. Francesco Floridia.A fine terapia la paziente è stata trasferita nel reparto di neurologia dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. «La signora sta bene - dichiara il dott. Antonello Giordano, responsabile della Stroke Unit di Vittoria – le sue condizioni sono migliorate e proseguirà con la terapia.» Per la prima volta è stata praticata una trombolisi, - la procedura per il trattamento dell’ictus - al Pronto Soccorso di Ragusa. Arriva – dalla Direzione Generale - un particolare ringraziamento a tutti i neurologi, al personale dei PS, e ai radiologi dell’Azienda che hanno partecipato alla organizzazione.