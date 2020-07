Dieta delle pesche: ecco come perdere 4 kg in brevissimo tempo

Salute e benessere

La dieta delle pesche per perdere in brevissimo tempo 4 kg è tra le diete ideale in estate. E’ una dieta semplice da seguire ed ipocalorica. Ma vediamo in un esempio di menù cosa si mangia per dimagrire velocemente con la dieta delle pesche. La dieta delle pesche è fantastica anche per combattere il caldo afoso estivo. Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno in un esempio di menù della dieta delle pesche. Primo giorno: a colazione una pesca gialla, 2 fette biscottate integrali ed una tazza di tè verde. Spuntino, due fette di ananas. Pranzo: 200 grammi di petto di tacchino ai ferri, un’insalata mista ed una pesca noce. A merenda, due pesche noci. A cena, 60 grammi di riso integrale con gamberetti e zucchine, 70 grammi di prosciutto crudo e una pesca bianca.Secondo giorno: a colazione, uno yogurt magro, due fette biscottate integrali ed una pesca. Spuntino, uno yogurt magro con una pesca a pezzi. A pranzo, una bistecca di manzo e verdure miste grigliate, tre palline di gelato alla pesca. A merenda, un bicchiere di frullato con latte parzialmente scremato e pesca. A cena, 100 grammi di formaggio fresco, un’insalata di pomodori con una fetta di pane integrale e una pesca. Terzo giorno: a colazione, frullato di due pesche e anguria, due fette biscottate integrali, una tazza di latte. Spuntino: due pesche ed una fetta di anguria. A pranzo, una porzione di pesce spada arrosto, verdure miste alla griglia, una bruschetta al pomodoro e due pesche noci. A merenda, uno yogurt alla frutta (pesca). A cena, 60 grammi di spaghetti integrali al pomodoro e basilico ed una granita di pesca.Quarto giorno: a colazione, una tazza di tè verde, due fette biscottate con la marmellata alla pesca oppure due biscotti integrali. Spuntino: yogurt magro alla frutta. A pranzo, pizza con verdure miste e pomodoro, una pesca. A merenda, un frullato alla pesca. A cena, bresaola con parmigiano, rucola e limone, macedonia con pesce, fragole e anguria. Nella pagina successiva il menu di venerdì. Quinto giorno: a colazione, frullato di latte parzialmente scremato e pesche, due fette biscottate integrali con il miele. Spuntino: due pesche. A pranzo, caprese con mozzarella, basilico e pomodoro, 2 palline di gelato alla pesca. A merenda, due fette di ananas oppure una di anguria. A cena, insalata con lattuga, tonno, mais, fagioli, uova, 30 grammi di pane integrale ed una pesca.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico. Questa dieta è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti.