Fonseca “Nessun problema con Zaniolo, con l’Inter giocare come sempre”

ROMA - ’’Zaniolo? Sono molto diretto e quando non mipiacciono le situazioni lo dico. Non c’è nessun problema conZaniolo. Ci siamo parlati dopo ed è tutto a posto. E’ ungiocatore importante per la squadra e abbiamo piena fiducia inlui’’. Lo ha dichiarato il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, alla vigilia del match contro l’Inter di Conte, in merito al rimprovero al numero 22 giallorosso nel post partita di Roma-Verona. I giallorossi sono attesi dalla sfida difficile contro i nerazzurri che sono in forma. ’’Il quarto posto è molto difficile, ora pensiamo solo all’Inter. Domani dovremo giocare come stiamo facendo. Conosco bene la squadra di Conte, un grande allenatore e noi stiamo lavorando su alcune situazioni. Se dovesse giocare Lukaku? Non cambierà nulla per il reparto difensivo’’ ha detto Fonseca.