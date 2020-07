Bonus da 1.000 euro Inps: ecco a chi spetta e requisiti

Italia

Roma – Il bonus da 1.000 euro Inps ecco a chi spetta per le categorie co.co.co, professionisti e partite Iva.Il bonus Inps 1.000 euro è riconosciuto per il mese di maggio 2020 ai lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che: non siano titolari di pensione, non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del Decreto, ossia 19 maggio 2020. Vediamo ora quali sono i requisiti per avere il bonus da 1.000 euro per professionisti e partite Iva. Ecco i requisiti: Il bonus inps 1.000 Euro è riconosciuto per il mese di maggio 2020 ai liberi professionisti titolari di partita IVA che: non siano titolari di pensione, non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, abbiano partita IVA attiva al 19 maggio 2020, siano in grado di dimostrare la riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019.L’importante novità introdotta dall’articolo 84, comma 2, del Decreto Rilancio per queste tipologie di lavoratori riguarda proprio quest’ultimo punto. Il reddito viene calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi/compensi percepiti e i costi inerenti all’attività sostenuti, comprese le eventuali quote di ammortamento. Il professionista, nella presentazione della domanda, dovrà autocertificare all’Inps il possesso dei requisiti. L’inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato la domanda per l’opportuna verifica, a seguito della quale l’Agenzia restituisce gli esiti all’inps.