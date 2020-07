Modica, fondi regionali aiuti Covid per buoni spesa e bonus canone affitto

Economia

Modica - Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, interviene per chiarire le tempistiche di erogazione degli aiuti regionali per fronteggiare economicamente l’emergenza COVID. Sono i fondi regionali a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020 che servono per elargire buoni spesa e pagare i canoni di locazione privati relativi a maggio 2020. “Alcuni cittadini hanno chiesto giustamente – commenta il Primo Cittadino modicano – notizie circa questi aiuti. Purtroppo stiamo pagando la lungaggine burocratica che siamo costretti a fronteggiare per completare l’articolata fase di istruttoria. Atteso che il numero di richiedenti i buoni spesa supera i 600 utenti mentre 700 sono i richiedenti il pagamento del canone di affitto, quindi parliamo di oltre 1300 pratiche da evadere, bisogna considerare gli innumerevoli accertamenti da fare.Una volta conclusa la fase di valutazione e l’accertamento anagrafico bisogna verificare gli aiuti già ricevuti e il controllo sugli ammortizzatori sociali eventualmente già percepiti dai richiedenti. Solo in quel momento sarà possibile erogare il contributo economico. Ipotizzo che entro la fine di luglio gli uffici avranno esitato tutte le pratiche e quindi saremo in grado di procedere con l’erogazione”.