Barocco Line di Trenitalia a Ragusa Ibla

Ragusa - È partita, come è noto, il 12 luglio scorso e sarà operativa tutte le domeniche fino al 6 settembre prossimo, la “Barocco line” di Trenitalia che collega Siracusa, Noto, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Ragusa e Donnafugata. Il servizio che era stato richiesto dall’Amministrazione Cassì che ha invitato anche gli altri comuni a sostenere tale proposta inoltrata nei mesi scorsi a Trenitalia ed alla Regione Siciliana, garantirà per l’intera giornata di ogni domenica, ogni due ore, l’arrivo dei treni anche alla stazione Ragusa Ibla. A questo proposito il vice sindaco con delega ai trasporti sostenibili Giovanna Licitra rende noto che la categoria dei tassisti si è messa a disposizione per garantire ai passeggeri che utilizzeranno la stazione di Ibla un servizio di trasporto per l’antico quartiere attivando un call center raggiungibile ai numeri telefonici indicati in un’apposita tabella che sarà collocata presso la stessa stazione.Gli orari dei treni in arrivo ad Ibla provenienti da Siracusa sono: 8.51, 9.53, 11.52, 13.52, 15.52, 18.48, 20.48. Le partenze per la città aretusea, sempre da Ibla, saranno invece alle ore 09:26, 11:28, 13:28, 15:28, 17:19, 19:58, 21,20.