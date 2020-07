Attualità

Temporali in arrivo in Sicilia: allerta gialla da Palermo a Ragusa

Ragusa – Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia annuncia per oggi sabato 18 luglio un’allerta gialla in tutta l’isola. In particolare la Protezione Civile annuncia dalla tarda mattinata di oggi, sabato 18 luglio 2020, e per le successive 12-18 ore, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori centro-orientali. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. L'allerta gialla riguarda tutte le province della Sicilia da Palermo a Messina, da Catania a Ragusa.I venti saranno localmente forti nord-occidentali, in attenuazione. Anche i mari saranno mossi.