Sindaco Pozzallo: nessun migrante positivo Covid e nessuna fuga

Pozzallo – “E’ vero invece che questa città sta vivendo serenamente una splendida stagione turistica. Da parecchi giorni alcuni mezzi di informazione riportano notizie di immigrati positivi al COVID-19 e fughe continue dall’Hotspot della città”. A parlare è il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. “Ebbene chiarire che a Pozzallo non ci sono immigrati positivi al COVID-19 e nemmeno fughe di centinaia di immigrati. A nulla è valso puntualizzare – dice Ammatuna - che detti immigrati non hanno mai messo un piede sul suolo cittadino e che nessun contatto vi è mai stato con la comunità pozzallese, essendo stati essi immediatamente trasferiti presso una struttura ubicata tra Comiso e Ragusa e poi, una volta accertata la positività al coronavirus, ulteriormente trasferiti in altra località.Tale notizie sono totalmente frutto di immaginazione e destituite di ogni fondamento, buone soltanto a procurare inutili allarmismi tra la popolazione e a danneggiare profondamente, guarda caso in piena stagione estiva, l'immagine di una città vocata al turismo che negli anni si è contraddistinta per la qualità dell'offerta ai vacanzieri e che in questo momento sta vivendo una situazione di assoluta tranquillità e serenità con il ritorno in massa dei turisti che sempre più numerosi affollano il suo splendido litorale”.