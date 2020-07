Dieta, come perdere molti chili con le fibre: esempio menÃ¹

Salute e benessere

Dieta, come perdere molti chili con le fibre: esempio menù Dieta, come perdere molti chili con le fibre: esempio menù

La dieta delle fibre è una delle diete ideali per perdere molti chili in poco tempo. E’ un regime alimentare che propone di consumare molta frutta e verdura, ma anche legumi. Naturalmente nella dieta con le fibre non mancano le farine integrali: pasta, pane a riso integrale infatti sono meno calorici dei cibi raffinati e sono stati sottoposti a pochissimi processi industriali. Ma dove si trovano le fibre? Sono presenti in alte quantità nella frutta, come le pere, le fragole, le more, l’uva passa, le arance e i lamponi. Chi segue questa dieta dovrebbe gustare tantissima verdura come carciofi, cavoletti di Bruxelles, aglio, mais, cipolle, piselli, fagioli verdi e broccoli. Infine portate a tavola frutta secca, come pistacchi, semi di chia e mandorle, unite a legumi come ceci, fagioli e lenticchie.Fra le granaglie preferite crusca d’avena e cereali integrali. Ora vediamo come funziona la dieta delle fibre per perdere molti chili velocemente e cosa si mangia in un esempio di menù tipo giornaliero. Il menù prevede i due pasti importanti ovvero pranzo e cena e due spuntini uno di metà mattina e uno di metà pomeriggio. Vediamo cosa si mangia: colazione con una macedonia di frutta, tè verde e yogurt con cereali integrali. A pranzo gustate pasta integrale con broccoli, mentre a cena optate per una minestra di legumi. A metà mattina e pomeriggio assaporate un po’ di pistacchi o mandorle.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico.