Ragusa, votate le modifiche al regolamento comunale di Palazzo dell'Aquila

Ragusa - “Dopo lo statuto, abbiamo detto sì anche alle modifiche del regolamento che è stato pensato e studiato per rispondere alle rinnovate esigenze dell’ente”. E’ quanto afferma il presidente della commissione Affari generali del Comune di Ragusa, Daniele Vitale, che esprime soddisfazione per il fatto che il lavoro svolto sia stato esitato, ieri sera, dal civico consesso. Quattordici i voti favorevoli su sedici consiglieri presenti. Tredici i sì della maggioranza e uno anche dall’opposizione con il consigliere Giorgio Mirabella. Si è astenuto, invece, il consigliere Mario Chiavola mentre il consigliere Gianni Iurato ha votato contro. Quali sono le novità?“La prima importante variazione – sottolinea Vitale – riguarda la riduzione del numero delle commissioni. Dando seguito anche alle linee guida provenienti dalla Corte dei conti, è stato stabilito che si terranno soltanto le sedute delle commissioni finalizzate a garantire l’approdo di un atto da votare in aula. E’ caduta la proposta delle opposizioni che ventilavano la possibilità di fare svolgere le sedute di commissione senza gettone di presenza perché ogni convocazione avrebbe comunque un costo per l’ente che invece, sulla base di nuove previsioni normative, dobbiamo il più possibile cercare di razionalizzare. Inoltre, è stato votato l’aspetto concernente l’effettiva presenza del consigliere comunale per far sì che lo stesso possa percepire il gettone di presenza. In pratica, lo stesso gettone è riconosciuto nel momento stesso in cui si resta almeno un’ora in aula oppure si vota almeno un punto in Consiglio così come in commissione.La votazione in questione, però, non è presa in considerazione quando ha a che vedere con i punti concernenti l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti che, di solito, sono incardinati per un breve periodo a inizio seduta. Riteniamo di avere modificato in positivo il regolamento comunale e di aver fatto sì che la spesa dell’ente sia sempre più sotto controllo. Mi preme evidenziare il grande lavoro svolto, per arrivare a questo risultato, da tutti i commissari dell’organismo da me presieduto oltre che dalla conferenza dei capigruppo. E, naturalmente, il ringraziamento è da estendere a tutti i consiglieri che hanno votato in maniera positiva”.