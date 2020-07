Cultura

A Modica L'amore che uccide, il romanzo di Mariacarmela Torchi A Modica L'amore che uccide, il romanzo di Mariacarmela Torchi

Modica - “L'Amore che Uccide” è il romanzo d'esordio della giornalista modicana Mariacarmela Torchi, edito da Operaincerta. Il tema trattato è un tema di grande attualità: il femminicidio ma vuole essere anche una riflessione sull'amore, che se tradito, finito, umiliato e deluso porta, come estrema conseguenza, alla violenza e poi alla morte. Spinti da questo sentimento, si muovono i personaggi di questa storia che sono legati fra loro da un evento tragico realmente accaduto negli anni 70 a Modica, città nella quale è ambientato il romanzo. “Se questo libro, scrive Mariacarmela Torchi, servirà a far comprendere anche ad una sola donna che l'amore è parità, rispetto ma soprattutto gioia, allora sarò fiera di aver scelto un tema non facile da trattare.”Il libro ha anche una finalità benefica, infatti, una parte del ricavato verrà devoluto all'Associazione IpsoFacto, che gestisce lo Sportello Antiviolenza di Modica, le cui volontarie danno gratuitamente il loro sostegno psicologico, legale, sociale e culturale alle donne, vittime di maltrattamenti, abusi e difficoltà, che vi si rivolgono, accompagnate anche da minori. Il libro verrà presentato per la prima volta domenica 19 luglio alle ore 18,30 all'interno del Chiostro della Chiesa di Santa Maria del Gesù a Modica Alta. L'evento è patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Modica.