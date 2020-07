Incidente a Ragusa, camion si ribalta

Cronaca

Ragusa - Incidente stradale a Ragusa nei pressi della zona industriale Terza Fase. Un camion per cause in corso di accertamento si è ribaltato su un lato perdendo parte del carico. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 8,30. Secondo le prime informazioni sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente del mezzo pesante al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e la Polizia. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni. In corso la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente. (Foto Pino Lazzara)