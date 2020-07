Salute e benessere

Dieta perfetta con limone per perdere 3 chili in una settimana Dieta perfetta con limone per perdere 3 chili in una settimana

La dieta del limone è la dieta veloce per perdere fino a 3 chili in una settimana. La dieta prevede ovviamente un largo uso di succo di limone, da usare diluito in acqua tiepida o in qualunque ricetta, come condimento, sfruttando le sue proprietà depurative e drenanti. È una dieta d'urto, cioè molto rigida ed efficace, che fa perdere peso in poco tempo e che non va continuata per lunghi periodi. Prevede una prima fase di 3 giorni, in cui lo scopo è prima di tutto depurare l'organismo come in una dieta detox, e una fase di 7 giorni, con un menù studiato per farti perdere almeno 3 chili in una settimana.Oltre al limone, prevede l'uso di pochi alimenti magri come pesce, carne bianca, verdure, frutti (soprattutto rossi) e frutta secca (mandorle). Dopo i 7 giorni, e per non riprendere i chili persi, è consigliabile seguire un regime alimentare equilibrato con il consiglio di un nutrizionista.