Dieta e menÃ¹ settimanale per dimagrire subito in 7 giorni

Salute e benessere

Dieta e menù settimanale per dimagrire subito in 7 giorni. Si tratta di una dieta completa che va associata ad una buona e regolare attività fisica che aiuta a bruciare calorie e a perdere peso velocemente. Ma prima di vedere cosa si mangia nel menù settimanale per dimagrire subito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. Ecco il menù. Lunedì: colazione con yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagione. spuntino / merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla. Pranzo: pasta integrale 70 g + peperoncino + insalata + tonno naturale. Cena: carne bianca o pesce + verdure lessate + frutta.Martedì: colazione con un tè verde + 3 fette biscottate + composta di frutta. Spuntino / merenda: cubetto di parmigiano / frutto fresco. Pranzo: 1 patata lessa + 2 uova sode + zucchine + tisana zenzero. Cena: pesce al forno con pomodoro e peperoncino + rucola + 1 fetta di pane. Mercoledì: colazione con uno yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagione. Spuntino / merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla. Pranzo: riso integrale 70 g + peperoncino + insalata + petto di pollo. Cena: vitello alla piastra + funghi + pasta integrale 50 g. Giovedì: colazione con un tè verde + 3 fette biscottate + composta di frutta. Spuntino / merenda: cubetto di parmigiano / frutto fresco. Pranzo: ceci in insalata con zenzero e peperoncino + gallette di riso + verdura di stagione. Cena: pollo al limone + riso pilaf + insalata.Venerdì: colazione con un bicchiere di latte scremato + semi di chia + 2-3 biscotti secchi + mezza banana. Spuntino / merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla. Pranzo: pasta o riso integrali 70 g + peperoncino + insalata + pesce al forno. Cena: tacchino ai ferri + riso basmati + verdure a piacere. Sabato: colazione con uno yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagione. Spuntino / merenda:cubetto di parmigiano / frutto fresco. pranzo: pasta integrale + silk tofu e insalata. Cena: pollo all’ananas + 2 fette di pane + verdure di stagione. Domenica: colazione con salmone affumicato + 1 fetta pane tostato. Spuntino / merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla.Pranzo: pasta integrale con pomodoro e peperoncino + insalata e pesce fresco. Cena: crema di zucca e zenzero (non vellutata eh, che ha la panna) + 2 fette di pane + orzo.