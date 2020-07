Dieta 1200 calorie senza carboidrati: menÃ¹ settimanale

Salute e benessere

La dieta da 1200 calorie senza carboidrati può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. E’ una dieta ipocalorica che aiuta a perdere peso velocemente. Si tratta di un regime alimentare che non deve essere seguito per molto tempo e senza aver chiesto il parere del proprio medico curante. La dieta 1200 calorie senza carboidrati non deve essere seguita da chi soffre di diabete o altre patologie importanti. ma vediamo in un esempio di menù cosa si mangia nella dieta 1200 calorie per una settimana, giorno per giorno. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte vaccino scremato o latte di mandorla senza zucchero + un frutto a piacere. Pranzo: carne magra alla piastra con un cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva + radicchio in insalata. Spuntino pomeridiano: uno yogurt magro. Cena: pesce magro al vapore + verdura a piacere bollita condita con un cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva.Martedì: colazione con un bicchiere di latte scremato con un cucchiaino di cacao amaro in polvere e una mela. Pranzo: fagioli cannellini o borlotti all’aceto/pomodoro + zucchine alla griglia o bollite condite con un cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva. Spuntino: uno yogurt magro con 10 grammi di pinoli. Cena: pesce magro al cartoccio e pomodorini. Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte vaccino magro o di soia + un frutto fresco o 30 grammi di frutta secca. Pranzo: 300 grammi di petto di pollo alla griglia + insalata di pomodoro e cipolla. Spuntino: uno yogurt magro con 10 grammi di frutta secca a piacere. Cena: ricotta vaccina magra + melanzane grigliate.Giovedì: colazione con un bicchiere di latte vaccino magro o di soia + un frutto fresco o tre mandorle. Pranzo: 150 grammi di bresaola o prosciutto crudo sgrassato + verdura bollita condita con un cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva. Spuntino: 10 grammi di noci o altra frutta secca a piacere. Cena: pesce magro alla piastra + asparagi. Venerdì: colazione con uno yogurt magro. Pranzo: frittata di albumi d’uovo + insalata condita con un cucchiaino di olio evo. Spuntino: 10 grammi di mandorle. Cena: 100 grammi di lenticchie lesse + pomodorini conditi con un 1 cucchiaino di olio evo. Sabato: colazione con un bicchiere di latte vaccino scremato o di soia, un frutto fresco o 5 noci. Pranzo: petto di pollo alla piastra + pomodori in insalata. Spuntino: 10 grammi di arachidi. Cena: 300 grammi di merluzzo lesso, insalata e pomodori conditi con un cucchiaino di olio evo.Domenica: Colazione: uno yogurt magro. Pranzo: libero. Spuntino: 10 grammi di frutta secca a piacere. Cena: tacchino alla piastra + insalata mista condita con un cucchiaino di olio evo.