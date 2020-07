Italia

Il Parmigiano Reggiano anche negli Autogrill, al via nuova partnership Il Parmigiano Reggiano anche negli Autogrill, al via nuova partnership

MILANO - Al via una nuova alleanza fra Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, e il Consorzio Parmigiano Reggiano. Si tratta di una partnership triennale, grazie alla quale il Parmigiano Reggiano da oggi sarà disponibile nei punti vendita Autogrill, sulla rete autostradale italiana, a corredo delle ricette proposte in menù e nell’area market. Nei prossimi mesi una serie di attività di comunicazione ’’in store’’ andranno a rafforzare questa alleanza.’’Siamo orgogliosi di aver trovato in Autogrill e nei suoi manager la volontà di avviare un percorso di collaborazione che potràrappresentare per tutta la ristorazione, italiana e nel mondo, un modello innovativo e di riferimento nella comunicazione e valorizzazione delle eccezionali unicità del Parmigiano Reggiano’’ ha commentato il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli.