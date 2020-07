Ragusa, pubblicato un nuovo avviso per 10 posteggi autobar

Economia

Ragusa - Il Settore Sviluppo Economico rende noto che è indetto un nuovo avviso pubblico per l’ assegnazione di n. 10 posteggi per l’esercizio di commercio su area pubblica per la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande con autobar per l’annualità 2020 e per il periodo stagionale 1 agosto – 15 settembre 2020. Agli automezzi non è consentita l’attività di somministrazione mediante l’uso di dehor . I posteggi su aree pubbliche, tutti di uguale dimensione (18 mq), da assegnare in concessione per gli autobar sono stati individuati in via Vittorio Emanuele Orlando (di fronte via Maqueda subito dopo gli attraversamenti pedonali), via Alcide De Gasperi (sulla carreggiata di fronte il passo carrabile contrassegnato con il n. 1028), Piazza Luigi Sturzo (presso la spazio destinato ai parcheggi per autovetture), Piazza Lupis (sull’area del parcheggio interno alla piazza di fronte al civico 45), Via Ottaviano a Ragusa Ibla (presso Largo San Paolo, nello slargo di fronte alla fontana), via Paestum (in prossimità dell’ingresso del campo sportivo “Ottaviano”), Via Mariannina Schininà (sul tratto compreso tra i numeri civici 177 e 199), due posteggi previsti a San Giacomo Bellocozzo, entrambi individuati in via dell’Euro, via Ferrara ( presso il Lungomare Bisani all’interno dello slargo di via Ferrara).Gli operatori economici, interessati all’assegnazione e al rilascio dell’autorizzazione temporanea dei posteggi, potranno avanzare domanda al Comune di Ragusa, redatta, secondo il modello appositamente predisposto allegato all’avviso, pubblicato sul sito del Comune, sottoscritta dal titolare della ditta individuale o dal rappresentante legale in caso di società, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,ovvero a mano, negli orari di apertura al pubblico, presso l'Ufficio del Protocollo del Comune di Ragusa – C.so Italia n. 72 97100 dalle Ragusa, ovvero tramite invio all'indirizzo PEC del comune: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it -.Le istanze dovranno essere inoltrate a partire dal giorno 15/07/2020. “Questa Amministrazione - dichiara il vice sindaco con delega allo sviluppo economico Giovanna Licita – ha lavorato nei mesi scorsi, nel pieno dell’emergenza sanitaria, per essere pronta a mettere in atto tutte quelle misure per venire incontro ai diversi settori dell’attività produttiva segnati dalla crisi economica che tale periodo ha comportato. Abbiamo con un precedente bando provveduto ad assegnare n. 5 posteggi per autobar. Con questo nuovo bando potremo procedere alla assegnazione di ulteriori 10 posteggi utili a dare una boccata d’ossigeno ad altri operatori del settore”.