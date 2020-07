Modica, il 4 agosto si aprono buste per piscina comunale

Economia

Modica - 256 mila euro è l’importo del progetto per la ristrutturazione della Piscina Comunale di Via Sacro Cuore. Il prossimo 4 agosto si apriranno le buste delle offerte pervenute al Comune di Modica. Le ditte ufficialmente invitate, tramite procedura negoziata, in possesso dei requisiti di qualificazione sono 23. E’ in itinere anche la procedura per l’affidamento della gestione della struttura sportiva che, per abbreviare i tempi, avverrà subito dopo l’aggiudicazione dei lavori. Gli atti di gara dell’affidamento sono già stati posti in essere. “Siamo arrivati alla fine di questo lungo percorso burocratico che ci permetterà di poter restituire alla comunità una struttura fondamentale come la piscina comunale.L’obiettivo del progetto è quello di superare le gravi criticità che ci avevano costretto alla chiusura urgente. Contemporaneamente a questo intervento, siamo riusciti oggi ad inserire nel bando di Agenda Urbana la Piscina Comunale per ottenere il finanziamento per l’adeguamento energetico pari a 1.570.000 euro. Questo intervento abbatterà i costi di gestione e la renderà eco sostenibile. Ci dispiace per i tanti sportivi che stanno aspettando da tanto tempo la riapertura ma questi lavori, che non erano più differibili, sono stati pensati per durare negli anni e restituire una struttura moderna, funzionale e a basso impatto ambientale”.