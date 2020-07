Cucina

Granita di gelsi: ricetta siciliana

La granita di gelsi è tra le granite più amate dai siciliani. In estate è l’ideale per la colazione con la brioche al tuppo. Ma vediamo quali sono gli ingredienti e come si prepara in casa la granita di gelsi. Ingredienti: 1 kg di gelsi neri, 1 limone, 200 g di zucchero. Preparazione: Lavate sotto l’acqua corrente i gelsi e asciugateli con un canovaccio, senza maltrattarli troppo. Poi passate i frutti in un frullatore e ricavatene succo e polpa. Spremete un grosso limone all’interno del frullatore e date una mescolata. Il passo successivo è quello di versare mezzo litro di acqua in una pentola assieme a dello zucchero semolato per preparare lo sciroppo. Attenti.La soluzione non deve essere portata ad ebollizione. Tenete la fiamma bassa e non fate caramellare lo zucchero. Quando lo sciroppo sarà denso e omogeneo, fatelo freddare ed unitelo alla purea di gelsi. Mescolate per omogenizzare (se avete un frullatore grande sfruttatelo) e poi riponete il tutto in frigo per un 30 minuti. Successivamente potete versare il composto in una gelatiera ed eseguire le istruzioni dell’elettrodomestico per ghiacciare la lavorazione.