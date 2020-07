Incidente a Castellammare del Golfo, morto il 23enne Ciccio Caleca

Sicilia

Castellammare del Golfo – Tragico incidente mortale ieri sera a Castellammare del Golfo. Nello scontro tra una moto Yamaha e un’auto, una Volkswagen Polo, è morto il giovane 23enne Ciccio Caleca. L’incidente è avvenuto nei pressi della Madonna delle Scale, in via Porta di Fraginesi, prima di arrivare al Belvedere. Secondo una prima ricostruzione la moto con a bordo il giovane dopo uno scontro con l’auto è andato a finire contro un muro che delimita la carreggiata.Inutili i tentativi dei soccorritori per il giovane di cui non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il giovane 23enne era molto conosciuto in città e stimato come bravo ragazzo.