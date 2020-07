Salute e benessere

L'anguria fa ingrassare o fa dimagrire?

L’anguria fa ingrassare o fa dimagrire? Ecco quante calorie ha e le proprietà benefiche per l’organismo. L’anguria non fa ingrassare perché è ricca per il 95 % di acqua ed è ideale nella dieta. Anche se è molto zuccherina l’anguria aiuta a dimagrire in quanto migliora la digestione e facilita la regolarità dell’intestino. Con il suo 95% di acqua il cocomero, o anguria a seconda delle zone, fornisce 16 kcal ogni 100 g. Sì, avete letto bene, meno di un decimo di un gelato. Gli zuccheri ci sono, e sono circa 4 g. Quindi, in assenza di reali controindicazioni, possiamo goderci questo dono estivo, soprattutto se lo confrontiamo con la composizione di gelati alla frutta, sorbetti o granite.Tra l’altro, con 100 g di cocomero ci assicuriamo 280 mg di preziosissimo potassio. Le famose banane (altro frutto stupendo) ne apportano 350 mg, con un contributo di 65 kcal e maggiori contenuti di vitamina A e C. Quindi, teniamoli entrambi nel nostro cestino.