Dieta per dimagrire in vacanza: menÃ¹ settimanale

La dieta per dimagrire in vacanza è una dieta brucia grassi che prevede un menù settimanale sem0lice da seguire. Per migliorare la perdita di peso si possono fare anche delle passeggiate di almeno 30 minuti al giorno. Ma vediamo subito cosa si mangia in un esempio di menù settimanale per perdere peso, prima però raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. Una raccomandazione che facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito. Questa dieta non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie importanti. Ecco il menù settimanale.Lunedì: colazione con uno yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagione. Spuntino o merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla. Pranzo: pasta integrale 70 g + peperoncino + insalata + tonno naturale. Cena: carne bianca o pesce + verdure lessate + frutta. Martedì: colazione con un tè verde + 3 fette biscottate + composta di frutta. Spuntino / merenda: cubetto di parmigiano / frutto fresco. Pranzo: 1 patata lessa + 2 uova sode + zucchine + tisana zenzero. Cena: pesce al forno con pomodoro e peperoncino + rucola + 1 fetta di pane. Mercoledì: colazione con uno yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagione. Spuntino / merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla. Pranzo: riso integrale 70 g + peperoncino + insalata + petto di pollo. Cena: vitello alla piastra + funghi + pasta integrale 50 g.Giovedì: colazione con un tè verde + 3 fette biscottate + composta di frutta. Spuntino / merenda: cubetto di parmigiano / frutto fresco. Pranzo: ceci in insalata con zenzero e peperoncino + gallette di riso + verdura di stagione. Cena: pollo al limone + riso pilaf + insalata. Venerdì: colazione con un bicchiere di latte scremato + semi di chia + 2-3 biscotti secchi + mezza banana. Spuntino / merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla. Pranzo: pasta o riso integrali 70 g + peperoncino + insalata + pesce al forno. Cena: tacchino ai ferri + riso basmati + verdure a piacere. Sabato: colazione con uno yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagione. Spuntino / merenda:cubetto di parmigiano / frutto fresco. Pranzo: pasta integrale + silk tofu e insalata. Cena: pollo all’ananas + 2 fette di pane + verdure di stagione.Domenica: colazione: salmone affumicato + 1 fetta pane tostato. Spuntino / merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla. Pranzo: pasta integrale con pomodoro e peperoncino + insalata e pesce fresco. Cena: crema di zucca e zenzero (non vellutata eh, che ha la panna) + 2 fette di pane + orzo.