Dieta low carb menÃ¹

Dieta low carb menù

La dieta low carb o dieta con pochi carboidrati si basa principalmente sul consumo di grassi e proteine. In particolare la dieta low carb prevede nel menù alimenti come pesce, carne, verdure, noci e latticini, mentre i fornitori di carboidrati come i prodotti a base di cereali o i legumi sono in gran parte eliminati. Non c'è una quantità fissa di carboidrati che non dovrebbe essere superata - ogni dieta speciale low carb imposta valori diversi che di solito variano tra i 50 e i 150 g di carboidrati. Ma vediamo in un esempio di menù giornaliero cosa si mangia nella dieta low carb per dimagrire.Colazione con uova strapazzate e funghi e un bicchiere di latte. Pranzo: bistecca di manzo con verdure. Merenda: 6 mandorle o 5 pistacchi. Cena:frittata con uova e gamberetti. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista priam di seguire questo o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Questa dieta è assolutamente vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.