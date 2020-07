Migranti positivi al Covid 19 sbarcati a Pozzallo: il silenzio di Roma è imbarazzante

Politica

Pozzallo – Undici migranti positivi tra i 64 arrivati ieri al porto di Pozzallo, il silenzio di Roma è imbarazzante. E’ quanto afferma in una nota il deputato nazionale della Lega, Nino Minardo. “E’ una situazione che ha superato ogni limite e che non è più tollerabile. Qui non c’entra l’accoglienza – dice Minardo - è solo superficialità da parte del Governo che non garantisce sicurezza ai suoi cittadini. Siamo a fianco del presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha annunciato di voler adottare in giornata una ordinanza per difendere i siciliani messi in pericolo da atteggiamenti di totale indifferenza, scellerati e irresponsabili”.