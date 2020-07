Ecobonus case al 110%, ecco quando si commette reato e cosa si rischia

Italia

Roma – L’ecobonus case al 110% per effettuare lavori di efficientamento energetico o antisismici prevede anche delle sanzioni quando si commette un reato.In attesa delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito e lo sconto in fattura, da pubblicare, come il decreto attuativo MEF-Mise, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del DL Rilancio, vediamo quando si commette un reato. Si commette un reato anche qualora si facessero lavori diversi da quelli indicati in fattura, ovvero: ufficialmente gli interventi sono quelli che danno diritto all’ecobonus, ma in realtà i lavori effettuati sono completamente diversi. È un reato anche “gonfiare” il costo dei lavori, così da ottenere un credito d’imposta maggiore di quello realmente spettante ed eventualmente pagare anche interventi che non rientrano nell’ecobonus 110%.Anche se si fattura a un’impresa diversa rispetto a quella che ha effettivamente realizzato i lavori si commette un reato. Ma cosa si rischia quando si commette un reato? Le conseguenze per uno dei comportamenti sopra descritti sono varie: innanzitutto c’è la contestazione di operazioni inesistenti, nel caso di fatture o altri documenti emessi per operazioni non realizzate o realizzate in parte, con corrispettivi superiori a quelli reali e intestate a soggetti diversi da quelli effettivi. Il reato di indebite compensazioni si verifica quando l’importo falso compensato supera i 50.000 euro. Il titolare dell’impresa edile rischia la reclusione da quattro a otto anni per l’emissione o il rilascio di fatture per operazioni inesistenti.La pena si riduce da diciotto mesi a sei mesi qualora l’importo sia inferiore a 100.000 euro. Il cittadino che ha ricevuto le fatture, invece, rischia di commettere i seguenti reati: dichiarazione fraudolenta se indica le fatture nella dichiarazione dei redditi; concorso in emissione di fatture false commesso dall’impresa. Ricordiamo infatti che da quest’anno i reati tributari vengono puniti con maggiore severità, grazie alle nuove norme del decreto Fiscale: basti pensare al fatto che la dichiarazione contenente false fatture con un’evasione superiore a 20.000 euro diventa più grave del sequestro di persona e dell’atto di terrorismo.