Ecobonus case al 110% 2020: tetto massimo di spesa

Roma - Ecobonus case al 110% 2020: tetto massimo di spesa e non solo. Vediamo alcuni dettagli dell’ecobonus case al 110% che avrà il via libera delle Camere entro il 18 luglio. L’Ecobonus 2020 rientra in quelli che vengono chiamati “superbonus”, ovvero incentivi introdotti dal governo nel Decreto Rilancio volti e incentivare la green economy e lo sviluppo sostenibile. In particolare, dunque, l’Ecobonus 2020 è un’agevolazione fiscale per tutte quelle persone che intendono effettuare ristrutturazioni (comprese demolizioni e ricostruzioni) di cose, immobili, uffici, negozi, capannoni o associazioni sportive dilettantistiche in vista del loro efficientamento energetico. Queste agevolazioni si concretizzano in uno sconto sull’Irpef (qualora il richiedente sia un privato) o uno sconto sull’Ires (qualora la domanda pervenga da una società o un’impresa).Ma vediamo qual è il tetto massimo di spesa per l’effettuazione dei suddetti interventi, che si classificano come segue: per gli interventi di riqualificazione energetica il tetto massimo di spesa per ottenere le agevolazioni è fissato a 100.000 euro; per l’installazione di un involucro interno su edifici già esistenti su finestre, porte o infissi la soglia massima scende a 60.000 euro; per la posa dei pannelli solari il tetto massimo di spessa è fissato a 60.000 euro; per la sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernali, infine, la spesa massima che è possibile sostenere è di 30.000 euro.