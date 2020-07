Italia

Bonus da 1.000 euro di maggio: ecco i nuovi esclusi

Roma - Il bonus da 1.000 euro di maggio ha degli esclusi, vediamo quali sono. Sono escluse dal bonus di 1.000 euro di maggio le partite Iva che hanno avviato l'attività dopo il mese di aprile del 2019. E questo perché, in tal caso, sono oggettivamente impossibilitate a dimostrare che, nel bimestre marzo-aprile 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, hanno fatto registrare un calo degli incassi. Pur tuttavia, anche le partite Iva che hanno avviato l'attività prima del mese di aprile del 2019 possono avere difficoltà a chiedere ed ottenere il bonus 1.000 euro maggio 2020 dimostrando il calo di fatturato sopra indicato che, nello specifico, deve essere anno su anno superiore al 33%.E questo perché, riporta altresì il sito notizieora.it, il calcolo relativo al calo di fatturato deve essere effettuato secondo il principio di cassa e non in base alla data di emissione delle fatture che, in genere, si incassano a 30 giorni ed in certi casi pure a 90 giorni. Tutti i dettagli sono stati elencati nella circolare Inps numero 80 del 06/07/2020.