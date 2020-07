Coronavirus, lockdown in California: chiusi bar, cinema e ristoranti

Dal mondo

Lockdown in California, dove il governatore Gavin Newsom ha ordinato a tutte le contee dello Stato lo stop delle attività al chiuso in ristoranti, bar, cantine, sale di degustazione, cinema, centri di intrattenimento per famiglie, zoo e musei. L'ordine è in vigore da oggi, ha detto Newsom in una conferenza stampa. Questi settori dovranno spostare le attività all'aperto, se possibile. Stretta anche nella Virginia Occidentale, dove il governatore Jim Justice ha disposto la chiusura per dieci giorni dei bar nella contea di Monongalia, dove si è verificato un picco di casi di coronavirus.