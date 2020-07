Cucina

Granita all'anguria: ricetta siciliana

La granita all’anguria è tra le granite siciliane più semplici da preparare in casa. Ecco quali sono gli ingredienti e come si prepara. Ingredienti: anguria e zucchero. Ecco come si prepara. Tagliate un’anguria a fette, eliminate la buccia e i semini e passate la polpa al passaverdure. Filtrate il liquido ottenuto e, per ogni litro, sciogliete circa 200 g di zucchero nel succo. Aggiungete lo zucchero a poco a poco: se il frutto è già molto dolce di suo ne potrebbero bastare 100-150 g, viceversa potrebbe essere necessario aumentare la dose. Versate ora il succo di anguria zuccherato in un contenitore basso e largo, possibilmente ermetico.Chiudetelo e riponete la granita di anguria in freezer per un’ora. Trascorso questo tempo giratela con una forchetta. Ripetete lo stesso procedimento altre tre volte: la granita sarà, quindi, pronta per essere servita dopo un totale di quattro ore. Per decorare si possono aggiungere foglie di menta.