Cronaca

Maria Giovanna Aprile scomparsa a Scicli a Chi l'ha visto?

Scicli – Rimane ancora avvolta nel mistero la scomparsa di Maria Giovanna Aprile, la sciclitana 26enne scomparsa il 25 ottobre del 1998 dal quartiere San Giuseppe. La giovane donna sciclitana è uscita una domenica mattina e non è più tornata a casa. Nessuno l’ha vista allontanarsi da casa. Ventuno anni e una lunga indagine non sono stati sufficienti a consegnare la verità alla famiglia di Maria Giovanna. La scomparsa della donna è stata di nuovo trattata dalla nota trasmissione Chi l’ha visto? in onda su Rai Tre.