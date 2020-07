Il ministro Lamorgese riceve il sindaco di Pozzallo FOTO

Attualità

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha ricevuto al Viminale il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. Durante l’incontro – al quale ha partecipato anche il prefetto Michele di Bari, capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione - la responsabile del Viminale ha voluto ringraziare il primo cittadino e l’intera comunità del porto siciliano che in questi anni hanno mostrato senso di umanità e solidarietà ed offerto fattiva collaborazione per l’accoglienza dei migranti. Il ministro ha ribadito al sindaco Ammatuna che il governo è impegnato a rafforzare tutte le misure necessarie per rassicurare anche la sua comunità sui rischi sanitari legati alla presenza sul territorio di strutture di accoglienza per persone risultate positive al test Covid 19.Il ministro ha infine raccolto l’invito del sindaco Ammatuna a recarsi al più presto in visita a Pozzallo. (Fonte e foto Ministero dell'interno)