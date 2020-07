Salute e benessere

Perdere 5 kg in 7 giorni mangiando finocchio è possibile. Basta seguire un’alimentazione che prevede ogni giorno il consumo di finocchio. Il finocchio è uno degli alleati più concreti per depurarsi e perdere peso. Formato per la sua quasi totalità di acqua, ha grandi proprietà benefiche per il nostro corpo. Può essere assunto sia cotto che crudo, cucinato o a mezzo tisana e infuso. In tutti i casi, con una dieta mirata è possibile perdere 5 kg in una settimana mangiando finocchio. Non richiede di mangiare un solo alimento, ma il finocchio, come vedremo, va accompagnato a tutta una serie di alimenti magri, in grado di dare il loro prezioso contributo alla causa!Attenzione però che il finocchio è anche un potente lassativo, quindi il nostro consiglio è quello di non eccedere con la settimana di dieta e fermarsi a quella. Ma vediamo quali sono le proprietà del finocchio. Il finocchio contiene: proteine, fibre, carboidrati e fibre. Il finocchio è un alimento che non manca mai nelle dieta sia per la disintossicazione che per smuovere la stipsi, o stitichezza. Ma è anche particolarmente adatto a intervenire nei casi di flatulenza e meteorismo, quando cioè produciamo gas e aria che non riusciamo a trattenere. Per perdere 5 kg in 7 giorni mangiando finocchio occorre però evitare il consumo di alcuni alimenti, vediamo quali: dolci, snack e bevande alcoliche o zuccherate.E occorre bere durante la giornata almeno 2 litri di acqua. Ma vediamo in un esempio di menù per perdere 5 kg in 7 giorni cosa si mangia. Colazione: caffè, latte scremato, yogurt, cereali e biscotti integrali. Pranzo: bresaola, petti di pollo o tacchino, pasta al pomodoro, insalate con finocchi e verdura fresca, o finocchi gratinati al forno. Ovviamente carne e pasta andranno in alternanza. Niente pane e similari. Merenda solo yogurt e frutta fresca. Cena: finocchi in padella o gratinati, ricotta o mozzarella light, pesce magro, crema di finocchio e verdure, hamburger di pollo o tacchino alla griglia, insalatone di pomodori e verdure di stagione.