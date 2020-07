Marina di Modica, Ruffino: nuovi parcheggi e nuovi arredi

Politica

Modica - Le prime settimane della stagione balneare sono state concitate e discusse molto, sia per via del Covid e sia per via delle misure adottate dall’amministrazione in relazione a disciplinarne le modalità di balneazione, accesso alla spiaggia e del lungomare. Intanto ricordiamo che le Linee Guida sono già state dalla Regione prima di qualsiasi scelta comunale successiva; allora ne sono scaturite (dietro parere della Sovrintendenza) la scelta di fornire in spiaggia un servizio oltre a garantirne la distanza della posa di stalli o manufatti amovibili per gli ombrelloni. Sicuramente come sostenuto dal consigliere comunale Mommo Carpentieri, che non è stato il solo ad ascoltare i bagnanti ed assistere ad alcuni litigi per accaparrarsi il posto per il proprio ombrellone, di poter “regolamentarne” l’uso momentaneo per il periodo in cui si sta in spiaggia.Infatti dal 18 Luglio, come accade già da alcuni anni, sarà attivo il servizio di vigilanza e di salvataggio a mare. Con questo Bando ci assicureremo (con i tre turni previsti: mattino, pomeriggio e sera) anche una più significativa vigilanza per evitare gli episodi spiacevoli a cui abbiamo assistito, oltre a far rispettare le misure anti- Covid e la necessaria sicurezza in mare. Gli “assembramenti” nella spiaggia, nei lidi e nel lungomare saranno così più facili da gestire insieme al già avuto buon senso di tutti e ai bagnini dei lidi privati. Oltre a rimanere affianco con l’abbattimento dei tributi comunali per i locali e le attività, non dimentichiamo gli interventi già consegnati alla frazione balneare e tutti riconducibili con le risorse messe a disposizione dallo Stato: allargamento della passerella in spiaggia affiancata dalla staccionata in legno, che dalla Piazza Mediterraneo arriva all’Auditorium, allargamento delle passerelle che conducono in spiaggia, nuove docce e rimontati anche quest’anno le cabine e la passerella e docce per disabili.Marina di Modica quindi ha avuto una grande trasformazione per renderne una piacevole fruizione sia di giorno che di sera. Il grande problema dei parcheggi è quindi l’ultimo a cui faccio riferimento e a cui si sta lavorando una volta per tutte ma senza lasciarlo al caso quest’anno: saranno disponibili da qui a pochissimo tempo alcune nuove aree deputate ad ospitare parecchie vetture e anche vicine agli ingressi della spiaggia.