Reddito di emergenza e Reddito di cittadinanza, pagamenti di luglio: ecco quando

Roma – Il Reddito di emergenza ed il Reddito di cittadinanza sono in pagamento a luglio, ecco le date previste. I pagamenti per il Reddito di emergenza sia per chi ha presentato la domanda a maggio o a giugno sarà erogato entro il 15 luglio. Per verificare lo stato d'avanzamento della domanda bisogna applicare una procedura molto semplice direttamente sul sito dell'Inps. Basta infatti collegarsi cliccando a questo link, effettuare l'accesso con le proprie credenziali, inserendo il codice fiscale il pin rilasciato dall'Istituto di previdenza. In alternativa, se se ne è in possesso, è possibile anche utilizzare lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, della nuova CIE, la Carta di identità elettronica, oppure con la CNS, Carta Nazionale dei Servizi.Una volta effettuato l'accesso bisognerà cliccare su"Gestione domanda" e successivamente "Lista domande ed esiti". In questa sezione sarà possibile verificare lo stato della domanda e il pagamento del reddito di emergenza proprio alla voce "stato domanda REM". Lo status domanda "acquisita" potrebbe indicare due condizioni: non solo che la domanda è stata ricevuta e in fase di valutazione, ma anche che il sussidio è stato erogato con con verifica dal "fascicolo previdenziale del cittadino". Da qui infatti è possibile cliccare dal menù a tendina a sinistra su "prestazioni e pagamenti". Il Reddito di emergenza può raggiungere un massimo di 800 euro, 400 per due mensilità. Nel caso di persone con disabilità all'interno del nucleo familiare, il sussidio può raggiungere l'importo massimo di 840 euro.Nel caso in cui l'importo del reddito di emergenza erogato risultasse inferiore a quanto previsto, è possibile chiedere informazioni attraverso il Contact Center dell'Inps. Per quanto riguarda invece il pagamento del Reddito di cittadinanza i pagamenti arriveranno entro il 27 luglio. Tutti quelli che hanno presentato domanda per la prima volta, inoltrando cioè la richiesta a luglio, non riceveranno invece i soldi questo mese, poiché dovranno aspettare il 15 agosto 2020 per il primo versamento.Pensione di cittadinanza, quando i pagamenti di luglio? Le date dei pagamenti di luglio della pensione di cittadinanza sono le stesse del reddito di cittadinanza. Pertanto, chi risulta essere già titolare della pensione ed ha presentato domanda prima di luglio, si vedrà accreditare l’importo spettante lunedì 27. Tutti gli altri, così come accadrà con il reddito di cittadinanza, riceveranno il sussidio statale a partire dal 15 agosto.Nello specifico: se la richiesta per il riconoscimento della pensione è stata presentata entro il 31 luglio, allora dovranno attendere agosto per ricevere la prima mensilità. Reddito di cittadinanza, i requisiti che danno diritto al sussidio. La richiesta così come l’ottenimento del reddito di cittadinanza, è subordinata al possesso di determinati requisiti. Per poter presentare domanda, infatti, è necessario: Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa; avere un ISEE inferiore a 9.360 euro annui; possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro; avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro; avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza.Ricordiamo, infine, che il patrimonio finanziario può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso, mentre la soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.