Roma – Ecobonus case al 110%, ecco come funziona la detrazione. La detrazione corrisposta all’Ecobonus 110%, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Rilancio, è applicabile a tutti gli interventi effettuati “a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi”. Se dunque usufruisco del bonus infissi 110% e al contempo realizzo anche un altro intervento di efficientamento energetico – ad esempio finanzio l’installazione del cappotto termico all’edificio – posso detrarre la spesa al 110%. Per la presentazione della domanda dell’Ecobonus è necessario disporre di una documentazione specifica. In primo luogo occorre presentare la certificazione energetica dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi.Questi primi documenti vanno recapitati entro e non oltre 90 giorni dalla fine dei lavori all’ENEA: la procedura avviene esclusivamente in via telematica. In seguito occorre recuperare la scheda tecnica informativa degli interventi realizzati sulla casa (è possibile anche usufruire della scheda semplificata). Occorre poi presentare l’attestazione di corrispondenza degli interventi ai requisiti imposti dalla legge. Una volta ultimata la procedura, il richiedente potrà chiedere la detrazione come sconto in fattura al fornitore (che potrà poi recuperare il credito) oppure potrà usufruire di un credito di imposta del valore corrispettivo dovuto al superbonus.