Pozzallo, sbarco di 64 migranti dalla nave Fiorillo

Pozzallo - Sbarco di 64 migranti a Pozzallo dalla nave Fiorillo: “test immediati per tutti perché la salute è un bene primario”. Sono terminate le operazioni di sbarco dei 64 migranti - giunti al porto di Pozzallo a bordo della nave Fiorillo della Guardia Costiera – e sono stati già trasferiti in contrada Cifali a Ragusa. Il Sindaco di Pozzallo ritiene importante che siano stabilite delle linee guida, in accordo con Ministero dell’Interno, Prefettura e Comune di Pozzallo, che assicurino la massima celerità nell’effettuazione di tamponi e test sierologici agli immigrati per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. In provincia di Ragusa è una procedura che già si attua. ma va regolamentata per tutte le località senza differenza alcuna.Domani il Sindaco Ammatuna sarà a Roma, al Ministero dell’Interno, per perorare ulteriormente questa idea che, comunque, appare già condivisa da parte del Ministro Lamorgese e dal Capo Dipartimento per l’Immigrazione del Viminale Prefetto Di Bari. “Sono certo di trovare un’intesa su questo argomento con il Ministro Lamorgese e con il Prefetto Di Bari – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – sulla base di una sinergia istituzionale ormai consolidata, che continui ad assicurare in contemporanea accoglienza e sicurezza”.