Salute e benessere

Dieta Lemme per dimagrire in fretta 10 kg: ecco come funziona

La dieta Lemme per dimagrire in fretta fino a 10 kg si basa su alcune regole alimentari.La dieta, inventata dal farmacista Alberico Lemme, è diventata famosa anche come “dieta degli spaghetti a colazione”, perché consiglia il consumo dei carboidrati solo nella primissima parte della giornata. Tra i vari alimenti, quelli vietatissimi sono il sale, perché aumenta i rischi di ipertensione, e lo zucchero, perché stimola l’insulina, ormone che aumenta il grasso corporeo. Vietatissima, poi, l‘associazione di carboidrati e proteine. La particolarità della dieta Lemme è che non è previsto alcun calcolo delle calorie dei cibi e, soprattutto, nessuna limitazione nelle quantità.Molta attenzione, invece, è riposta sugli orari in cui vengono consumati i pasti: la colazione deve essere effettuata entro le 9,30 del mattino, lo spuntino tra le ore 10 e le 11, il pranzo tra le ore 12 e le 14, la merenda tra le 16 e le 17,la cena tra le ore 19 e le 21,Potrebbe sembrare la dieta dei sogni: “mangio quanto voglio, senza preoccuparmi delle calorie e devo solo stare attento all’orologio”. Il dimagrimento che si ottiene con le associazioni previste nella dieta Lemme è basato sui principi biochimici degli alimenti. Il noto farmacista sostiene infatti che ogni cibo, una volta ingerito, provoca una reazione all’interno dell’organismo che, se sfruttata nel modo giusto, può portare a un’importante perdita di peso.La dieta Lemme è composta di due fasi: la prima in cui si cala fino al raggiungimento del peso desiderato, la seconda, di tre mesi, in cui si ricomincia a inserire i cibi vietati. Le regole da seguire. Vediamo quali regole alimentari bisogna seguire secondo i dettami della dieta Lemme.Niente sale , neanche nell’acqua della pasta;Eliminazione totale di zucchero, dolcificanti, aceto, latte e derivati; Niente pane. Eventualmente i carboidrati possono essere assunti mangiando la pasta, perché può essere cucinata senza sale; Mai carne e pasta insieme; Fare attenzione agli orari dei pasti; Bere solo acqua, anche gasata, tè e caffè sempre senza zucchero;Consumare liberamente olio d’oliva, meglio se extra vergine, peperoncino, pepe, prezzemolo, aglio, limone, salvia, rosmarino, basilico, timo, cipolla e crusca per impanare; Cuocere i cibi con il tipo di cottura desiderato, anche la frittura.