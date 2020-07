Reddito di emergenza e seconda mensilitÃ : ecco quando sarÃ  pagata

Italia

Roma – Il Reddito di emergenza e la seconda mensilità, ecco quando sarà pagata. Secondo le informazioni dell’Inps la seconda mensilità sarà pagata la prossima settimana ovvero entro il 15 luglio. Da quello infatti che si può leggere sui social per moltissimi la disposizione della seconda data del pagamento è stata fissata al 15 luglio 2020. Ovviamente la data, come abbiamo già anticipato e che ribadiamo, non è fissa. Sicuramente riceveranno la seconda mensilità entro il 15 luglio coloro che abbiano presentato domanda entro il 30 giugno avendo già ricevuto la prima. Bisogna anche anche considerare che vi sono persone in attesa dell’esito del reddito di emergenza pur avendo fatto domanda il 22 maggio, quello che era in parole povere il primo giorno utile per fare istanza.Come per altre indennità, anche per il pagamento del reddito di emergenza, in merito alle tempistiche c’è sempre un po’ di incertezza e quello che serve talvolta è anche un pizzico di fortuna. Il reddito di emergenza introdotto dall’articolo 82 del decreto Rilancio prevede una cifra per due mensilità che va da 400 euro fino a un massimo di 840 euro se nel nucleo familiare è presente un disabile. Infatti l’importo viene calcolato sulla base del numero dei componenti. Il reddito di emergenza è stato pensato per le persone e famiglie in difficoltà durante l’emergenza COVID-19 e che sono state escluse dalle varie indennità del decreto Cura Italia.La possibilità di fare domanda per ottenere le due mensilità del reddito di emergenza c’è ancora dal momento che il decreto n.52/2020 che ha modificato il testo del decreto Rilancio in conversione ha prorogato la scadenza al 31 luglio 2020.