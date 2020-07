Italia

Coronavirus, Speranza “Record contagi nel mondo, mantenere prudenza” Coronavirus, Speranza “Record contagi nel mondo, mantenere prudenza”

ROMA - ’’220 mila contagi covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti. Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità’’. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, su Twitter.