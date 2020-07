Incidente a Modica: centauro trasferito in elisoccorso a Catania

Cronaca

Modica- Incidente stradale oggi in contrada Serrameta a Modica. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e una moto. La peggio è toccata al centauro che a seguito delle gravi ferite riportate nello scontro è stato trasferito in elisoccorso a Catania. Sul posto oltre all'ambulanza del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e le Forze dell'Ordine per ricostruire le'0satta dinamica dell'incidente.