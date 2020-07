Attualità

Ragusa - In questo primo weekend di ztl a Marina di Ragusa - dichiara l’assessore alla Polizia Municipale Ciccio Barone - adotteremo principi di buonsenso ed opportuna tolleranza. Chi non ha ancora i nuovi pass potrà comunque accedere presentando l’istanza mail di richiesta oppure un documento che ne certifica la residenza o che ne comprova il domicilio.Facciamo un po’ di chiarezza. Per chi non ha fatto richiesta basta scaricare il modulo di richiesta dal sito istituzionale del Comune ed inviare tutto alla mail:passmarinarg@comune.ragusa.gov.itPer chi non ha dimestichezza con i formati elettronici apriremo in via del tutto eccezionale gli uffici della delegazione di Marina di Ragusa la settimana prossima da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, per presentare i moduli per il rilascio dei pass”.