Scopri perchÃ¨ mangiare la cipolla fa bene

Salute e benessere

Scopri perchè mangiare la cipolla fa bene Scopri perchè mangiare la cipolla fa bene

Scopri perché mangiare la cipolla fa bene. La cipolla è un ortaggio tipico della nostra tradizione culinaria di cui spesso si evidenzia il caratteristico gusto piuttosto che le proprietà. I benefici che offre il consumo di cipolla sono invece da tenere in grande considerazione, un po’ come l’aglio, infatti, andrebbe consumata più spesso per sfruttarne tutte le proprietà. La cipolla vanta proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, contiene inoltre buone quantità di quercitina, un flavonoide che aiuta a tenere a bada i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, parametri che, se nella norma, sappiamo essere molto importanti per proteggere l’organismo dal rischio cardiovascolare. Oltre che sui grassi, la cipolla è in grado anche di agire positivamente nei confronti della glicemia, riduce quindi i livelli di zuccheri nel sangue.Tra i benefici più interessanti della cipolla c’è poi la sua capacità antibatterica e antimicrobica, si tratta dunque di un bulbo in grado di impedire la proliferazione di microrganismi potenzialmente dannosi per la salute. Contemporaneamente è in grado di stimolare il sistema immunitario. La cipolla inoltre riduce il rischio di fratture. La cipolla riduce il rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro come quello al colon, alle ovaie e alla bocca. La cipolla riduce il rischio di formazione di coaguli sanguinei. La cipolla protegge contro il colesterolo cattivo, limita l’attività dei radicali liberi dannosi all’interno dei vasi sanguinei. La cipolla abbassa i livelli di stress ossidativo e migliora la circolazione e la pressione. La cipolla è utile in caso di cellulite.Depura il sangue e la linfa ed è ricca di iodio. La cipolla è diuretica e depurativa. Favorisce l’eliminazione per via renale di acido urico e liquidi. La cipolla è un antibatterico naturale. Per questo protegge dai mali di stagione e stimola le difese immunitarie. La cipolla è ricca di vitamina C e sali minerali, può essere efficace contro tosse, bronchiti e raffreddori. La cipolla abbassa il livello di glucosio nel sangue e permette di ridurre le dosi di insulina per chi ne fa uso. La cipolla può essere inserita nella dieta dei diabetici. La cipolla sembra abbia la capacità di aumentare la libido e rinforzare la virilità maschile.La cipolla stimola la produzione di globuli rossi nel sangue. Se mangiata cotta la cipolla regola l’attività dell’intestino. Mangiata cruda è utile per distruggere i piccoli vermi dell’intestino dei bambini. L’estratto di cipolla aiuta a combattere il diabete perché riduce la concentrazione di glucosio nel sangue. La cipolla protegge gli occhi. La cipolla è utile per denti e cavo orale.