Reddito di emergenza fino a 840 euro di luglio in pagamento: ecco quando

Roma – Il Reddito di emergenza fino a 840 euro di luglio è in pagamento. A giugno il pagamento è avvenuto il 12 e quindi in questi giorni arriverà il pagamento di luglio. Il Reddito di emergenza è un sostegno economico per le famiglie previsto nel decreto di Rilancio per l’emergenza coronavirus. L'erogazione del Reddito di emergenza di luglio 2020, in particolare, sarà la prima delle due mensilità per le domande di reddito di emergenza che sono state presentate ed accolte a giugno 2020, e la seconda ed ultima per le istanze che, invece, sono state presentate ed accolte a maggio 2020. I pagamenti del Rem di luglio, quindi, arriveranno a due settimane dalla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze.La scadenza originaria del 30 giugno, infatti, è stata prorogata di un mese al 31 luglio del 2020 anche perché il trend delle domande di reddito di emergenza accettate registra al momento un andamento inferiore alle aspettative. L'obiettivo del Rem è infatti quello di andare a coinvolgere, complessivamente, circa 2 milioni di persone. Anche per questo, di recente, il Rem, nel rispetto di tutti gli altri requisiti di accesso richiesti, è stato allargato pure a chi non può dimostrare la residenza in Italia in quanto, per esempio, vive in immobili che sono stati occupati. In tal caso basterà esibire una autocertificazione.