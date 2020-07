Italia

Roma – Il bonus bici fino a 500 euro: ecco le ultime novità. Si tratta di un bonus molto atteso, ma non ancora operativo e che rischia di esaurire subito il budget. Il bonus bici è un incentivo per la mobilità “sostenibile” che arriva a un massimo di 500 euro e copre fino al 60% dell'acquisto di biciclette, ebike, monopattini elettrici. I 120 milioni stanziati, infatti, potrebbero non bastare per tutti (si ipotizzano 600mila richieste) ed esaurirsi nel giro di poco tempo dal momento in cui si potrà fare richiesta. Un emendamento al decreto Rilancio ha esteso il fondo per il bonus bici di ulteriori 20 milioni. Per avere lo sconto bisognerà aspettare l’attivazione del portale web del ministero dell'ambiente (che dovrebbe essere operativo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto Rilancio, quindi entro la metà di luglio).Per essere certi di poter richiedere l’agevolazione è bene presentare la fattura (anche se potrebbe essere sufficiente lo scontrino parlante) e alternativamente al rimborso si potrà chiedere un buono spesa digitale. Il bonus vale per gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio ed è riservato ai residenti delle città metropolitana e dei comuni con più di 50mila abitanti.