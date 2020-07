Bonus baby sitter, Inps: fondi in esaurimento

Italia

Roma – Il bonus baby sitter: fondi in esaurimento per medici ed infermieri. Lo annuncia l’Inps. Il bonus, inizialmente pari a 600 euro (1.000 per operatori sanitari e polizia), poi innalzato dal decreto Rilancio a 1.200 euro (2mila per operatori sanitari e polizia) e ora riconosciuto anche per “pagare” i nonni non conviventi o i centri estivi. Il bonus che ha un budget di circa 1,57 miliardi (da “dividere” con i congedi parentali retribuiti al 50%) ha ricevuto 451.746 domande al 18 giugno 2020 (ultimi dati disponibili Inps).Le risorse sono esaurite per quanto riguarda i bonus “potenziati” fino a 2mila euro per infermieri, medici, operatori sanitari e forze dell’ordine: i 67,6 milioni previsti, fanno sapere dall’Istituto di previdenza, sono finiti e le domande che stanno ancora arrivando vengono accettate con riserva, in attesa di un eventuale rifinanziamento da parte del ministero del Lavoro.