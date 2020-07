Bonus auto e moto da 4.000 a 10 mila euro: ecco come funziona

Italia

Roma – Il bonus auto e moto da 4.000 mila euro a 10 mila euro previsto nel decreto di Rilancio è semplice da ottenere, vediamo come funziona. Nella versione finale del decreto Rilancio ci sono poi incentivi fino a 3.500 euro per chi acquista un'auto Euro 6 (categoria che comprende anche vetture a benzina e gasolio) e rottama un mezzo vecchio almeno di 10 anni. L'incentivo si dimezza senza rottamazione. Il bonus vale fino al 31 dicembre 2020 per auto con prezzi fino a 40mila euro.Per auto green l'incentivo arriva a 10mila euro per le elettriche e a 6.500 per le ibride. Per moto e motorini elettrici o ibridi l'ecobonus nel 2020 sale fino a 4mila euro in caso di rottamazione di un vecchio due ruote. Incentivo anche senza rottamazione, ma fino a 3mila euro. Ma ci sono alcuni punti da chiarire, come scrive Maurizio Caprino sul Sole 24 Ore. Il testo dell'emendamento parla non di autoveicoli come la legge 145/2018 ma di «veicoli», quindi sarebbero incentivati mezzi di ogni tipo (una svista?). Si dovrà poi far luce anche su cosa la norma intenda per «Euro 6 di ultima generazione», requisito fissato per dare il bonus se le emissioni superano quota 60.A rigore, l'ultima generazione è l'Euro 6D, che è obbligatoria da gennaio scorso, ma solo per i modelli di nuova omologazione (lo diventerà per le nuove immatricolazioni da gennaio 2021). Oggi il grosso delle vendite è Euro 6D-Temp. I tecnici ministeriali dovranno scegliere tra le ragioni dell'ambiente e quelle della filiera.