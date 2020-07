La foto del pipistrello gigante spopola sul web

Curiosità

Un pipistrello gigante è stato fotografato nelle Filippine. Le foto, scattate molto tempo fa, sono diventate virali sui social. Secondo quanto riporta Corriere della Sera, le foto sono state pubblicate su Twitter @AlexJoestar622 (qui il link) e si presume che l’apertura alare dell’animale sia di 1,7 metri. Snopes, uno dei migliori e più autorevoli siti di fact-checking, se n’è occupato già un anno fa. «Non siamo stati in grado di identificare la specie di pipistrello mostrata in questa immagine, ma viene spesso diffusa con didascalie quali "volpe volante dal capo dorato" (Acerodon jubatus).È possibile che questa immagine mostri in realtà un'altra specie di Megabat, chiamata “volpe volante malese” (Pteropus vampyrus)». Quasi sicuramente, la prospettiva in questo caso fa sembrare il pipistrello più grande di quello che è. (Foto e fonte Corriere della Sera)