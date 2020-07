Attualità

Alessio e Simone morti a Vittoria, il ricordo della Commissione Straordinaria

Vittoria - Oggi è un giorno tristissimo per Vittoria ed i suoi cittadini, perché ricorre il primo anniversario dell’assassinio e del martirio di Alessio e Simone. Nel corso di quest’anno, il pensiero per queste due creature e per tutti i loro coetanei è stato oggetto di attenzioni da parte di tutte le Istituzioni, fino all’incontro con il Presidente della Repubblica in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico a L’Aquila nel settembre scorso. Ad Alessio e Simone abbiamo voluto dedicare ed intitolare progetti educativi e formativi per gli alunni degli istituti comprensivi di Vittoria, grazie a speciali finanziamenti che abbiamo ottenuto dal MIUR e che, il Ministro Lucia Azzolina, nella sua recente visita nella scuola di Alessio e Simone ha voluto ricordare. Come Commissione Straordinaria, ci costituimmo parte civile al processo per onorare la memoria di Alessio e Simone e contro la protervia criminale che teneva in ostaggio i cittadini per bene di Vittoria.Ed a conclusione del processo, che condannava l’autore del duplice terrificante omicidio, al Comune di Vittoria veniva riconosciuto un cospicuo risarcimento, la cui somma sarà destinata ad Istituti che si curano di bambini affetti da gravi patologie.